القوة الجوية يواجه صعوبة في إعداد اللاعبين بغية الاستعداد لدوري ابطال آسيا

القوة الجوية يواجه صعوبة في إعداد اللاعبين بغية الاستعداد لدوري ابطال آسيا

المستقلة /- اكد نادي القوة الجوية، يوم الإثنين، ان فريقه يواجه صعوبة في إعداد اللاعبين بغية الاستعداد لدوري ابطال آسيا المقرر انطلاقها في السابع من شهر نيسان المقبل.

وقال احمد خضير مشرف فريق النادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “غياب 17 لاعباً بسبب التحاق 9 للمنتخب الوطني وثلاثة للاولمبي ولاعبين اثنين للشباب اضافة لاصابة فهد طالب وكرار نبيل وغياب المحترف الغاني ولسن لاصابته بفيروس كورونا ، صعّب مهمة الجهاز الفني في تهيئة الفريق لاقوى بطولة آسيوية للاندية يمثل من خلالها نادينا العراق”.

واوضح ان “اعداد الفريق لم يكن مثالياً لان تلك الغيابات الكبيرة تربك حسابات المدرب باعداد الفريق ولاسيما أنه لم يتبقَ شيئاً لانطلاق البطولة التي يشارك فيها ابطال اندية آسيا، مما دعا الجهاز الفني بالاتفاق مع ادارة النادي الى وضع برنامج خاص لاعداد الفريق خلال المدة القصيرة التي ستتبقى على البطولة”.

ولفت خضير الى ان “التجمع الحقيقي سيكون بعد لقاء المنتخب العراقي الثاني امام سوريا يوم 29 من هذا الشهر والتحاق لاعبي المنتخب والاولمبي والشباب وسيتضمن منهاجاً تدريبياً مضغوطاً يتناسب مع صعوبة وضع اعداد الفريق”.

وختم مشرف نادي القوة الجوية بالقول، “نسعى لعكس صورة مشرفة لتاريخ النادي وانجازاته من خلال البطولة المقبلة لاسيما وانه صاحب ثلاث القاب آسيوية ويعد من الفرق البارزة اسيوياً لكننا كنادي آثرنا على انفسنا من اجل المنتخب العراقي كون الواجب الوطني اهم من كل المصالح”، موضحا ان “القوة الجوية سباق وداعم كبير للمنتخبات الوطنية”.

ووضعت القرعة ممثل العراق فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية الى جانب أندية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.