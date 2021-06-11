القوة الجوية يتأهل لنهائي كأس العراق

المستقلة/- تأهل القوة الجوية اليوم الجمعة إلى نهائي كأس العراق، وذلك عقب فوزه على نادي الكرخ.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أديم ملعب الشعب الدولي، بهدفين لواحد.

وجاء هدف الجوية الأول عن طريق اللاعب فرانك الفيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، فيما جاء الثاني عن طريق اللاعب حمادي أحمد عند الدقيقة 59 من عمر المباراة، فيما جاء هدف تقليص الفارق لنادي الكرخ في الدقيقة 86 عن الطريق اللاعب حسن عبد الكريم.

وفي الدقيقة 62 ضيع حمادي أحمد ضربة جزاء.

وبهذا سيواجه نادي القوة الجوية في نهائي البطولة نادي الزوراء.

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