القوات اللبنانية تناشد الدول الخليجية: عودوا إلى لبنان!

المستقلة /- ناشد رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، السعودية ودول الخليج كافة أن تعود إلى لبنان، لأن “الشعب اللبناني بأمس الحاجة لمساعداتهم لاجتياز هذه المرحلة العصيبة”.

وفي تصريح له، رأى جعجع أن “الوضع في لبنان معقد للغاية أصلا وجاءت أزمة أوكرانيا الأخيرة لتزيده تعقيدا وصعوبة لجهة زيادة الأسعار في الكثير من المواد الإستهلاكية وفي طليعتها المحروقات والخبز ومواد معيشية أساسية أخرى، والكل يعرف أنه وبالرغم من المحادثات التي تجرى في الوقت الحاضر مع صندوق النقد الدولي، فإن لا نتائج ترجى إلا بعد انتخابات 15 أيار”.

واعتبر أن “هناك حلا واحدا وحيدا وهذا ما كان ينقذ لبنان تاريخيا في كل أزمة يمر بها وهو مساعدة الأشقاء الخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية”، مناشدا، القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة “أن تعود إلى لبنان، لأن لبنان الشعب متروك فعليا في الوقت الحاضر، ولأن الشعب اللبناني بأمس الحاجة لمساعداتهم المعهودة لاجتياز هذه المرحلة العصيبة”.

وأضاف: “أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة أن تعيد النظر بموقفها من لبنان ليس قناعة بالسلطة الحالية طبعا، ولكن إيمانا بالشعب اللبناني، وباستثناء ذلك لا أرى أي بارقة أمل قبل الانتخابات النيابية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وفاة مؤسس الحركة الدستورية الملكية العراقية الشريف علي بن الحسين

دولي

ارتفاع مستوى شعبية بوتين في روسيا

اخبار العراق

اليابان تدين الهجوم الصاروخي على أربيل

اخر الاخبار

قائمة الأمراض التي ظهرت في أوكرانيا

اخر الاخبار

كيف اثرت الحرب في أوكرانيا على الكشري في مصر؟

اخر الاخبار

هل حاملي الشهادات العليا بالضرورة مثقفين؟

اخر الاخبار

فنانة مشهورة تعمل بسوبر ماركت بعد تركها الفن

اخر الاخبار

فنانة مشهورة تعمل بسوبر ماركت بعد تركها الفن

اخر الاخبار

للحامل برمضان.. 9 خطوات لتنظيم وقتك ومجهودك

اخر الاخبار

يسرا: نفسي أتجوز عادل إمام وتثير الجدل بتصريحات حساسة

اخر الاخبار

سعودي يوثق مقطع فيديو يثير الغضب والإستياء الشعبي

اخر الاخبار

بعد خيانته لأصالة “طارق العريان” يكشف علاقته بفتاة تصغره ب34 عاما

اخر الاخبار

تفاصيل زواج هيا مرعشلي السري في عُمان

اخر الاخبار

زواج أنغام من “حسين فهمي” يتصدر المواقع وتعليق الفنانة صادم

اخر الاخبار

فيلم Death on the Nile يحقق إيرادات وصلت إلى 117 مليون دولار

اخر الاخبار

القوات اللبنانية تناشد الدول الخليجية: عودوا إلى لبنان!

اخر الاخبار

ما هو “النظام العالمي الجديد” الذي تدعو له اليابان