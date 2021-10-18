القوات اللبنانية : أحد قناصي الطيونة تابع لـحزب الله

المستقلة /- صرح شارل جبور رئيس جهاز الإعلام في التواصل بحزب “القوات اللبنانية”، ، إن “أحد القناصين في أحداث الطيونة كان تابعا لـ”حزب الله”، وتم تهريبه بسيارة مفيمة”.

وقال شارل جبور : أهالي عين الرمانة تقدموا بدعوى ضد الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، و”حزب الله”، و”حركة أمل”، وهي مقابل الدعوى التي سيتقدم بها الحزب ضد حزب القوات”.

وأكمل جبور: “على التحقيق أن يكشف كل ملابسات أحداث الطيونة، ولكن “حزب الله” فوق المساءلة بسبب سلاحه”، مشيرا إلى أن “نصر الله قام يتحريض ممنهج ضد التحقيق في قضية حادثة مرفأ بيروت خلال الأشهر الأخيرة”.

وأكمل: “الانفعال نتيجة طبيعية للظلم وكل الوقائع في أحداث الطيونة تؤكد أن هناك طرفا سياسيا افتعل الاشكال ويريد تحميلنا المسؤولية.

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.