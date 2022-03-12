القوات الروسية تضيق الخناق على كييف .. وأوكرانيا تفقد نحو 1300 جندي

المستقلة/- تتمركز القوات الروسية السبت حول كييف و”تغلق” مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا التي تشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح السبت أن صفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.

وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يوماً وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع “شبه ميؤوس منه”. وأضافت أن “مئات الآلاف من الأشخاص” يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلاً.

أدناه أبرز مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:

أعلنت الوكالة النووية الأوكرانية “إينيرجوتوم”، أن مسؤولين من شركة “روس آتوم” النووية الروسية العملاقة وصلوا الجمعة إلى محطة “زابوروجي” التي تعرّضت لقصف روسي في 4 آذار/مارس وبات الروس يسيطرون عليها مذاك.

وكتبت الوكالة عبر تلغرام أن 11 موظفًّا من “روس آتوم” وصلوا إلى المحطة وهي الأكبر في أوروبا على نهر دنيبر، بقيادة مهندسين من محطات الطاقة الروسية في بالاكوفو على نهر فولغا في روستوف على نهر دون.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن روسيا، التي غزت بلاده 24 شباط/فبراير، تبنّت “نهجا مختلفا بشكل جوهري” عن توجّهاتها السابقة خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحافيين إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت تكتفي موسكو بـ”إصدار إنذارات” وأكد أنه “سعيد بتلقي إشارة من روسيا” بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يرى “بعض التحوّلات الإيجابية” في المفاوضات.

نفت إسرائيل التقارير التي أفادت بأنها حضّت كييف على القبول بشروط اقترحتها موسكو في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها الدولة العبرية لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، أن مسؤولا أوكرانيا رفيعا اتّهم رئيس الوزراء نافتالي بينيت بالتصرّف كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية.

وبحسب صحيفة “هآرتس” اليسارية، قال المسؤول الذي لم تُكشف هويته، إن بينيت حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف على “القبول بموقف روسيا” والاستسلام.

لكن مسؤولا رفيعا في مكتب بينيت أكد في بيان أرسله إلى فرانس برس السبت، أن “هذا التقرير لا يفتقر إلى الدقة فحسب، بل إنه كاذب بشكل واضح”.

اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن اتهام فلاديمير بوتين القوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنساني لا يعدو كونه “أكاذيب”، وذلك إثر مكالمة هاتفية السبت بين الرئيس الروسي وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس.

وقال الإليزيه إنه خلال هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف ساعة، جدد الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني دعوتهما روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار و”رفع الحصار” عن مدينة ماريوبول الجنوبية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي. وأضاف زيلينسكي في إيجاز صحفي أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعاً في مناقشة موضوعات محددة بدلاً من تبادل المطالب.

وتابع أن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنه رحب بجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا وقال إنه اقترح على بينيت إجراء المحادثات في القدس.

من جانب آخر قال زيلينسكي إن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا بعد تكبدها ما وصفها بأنها أكبر خسائرها منذ عقود.

وأضاف أيضاً أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته يوم الجمعة.

وحث زيلينسكي روسيا، في كلمة بثها التلفزيون، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد تحميل موسكو المسؤولية عن فشل محاولات الإجلاء السابقة.

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بما وصفه بـ”الخرق الفاضح” للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن “بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع.. تحديداً، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية”، مضيفاً أن بوتين حضّ الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.

هدد نائب وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة اليوم، السبت، قائلاً إن روسيا قد تستهدف شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث يتقدم الجيش الروسي منذ أسبوعين.

وقال سيرغي ريباكوف في مقابلة مع قناة “بيرفي كانال” التلفزيونية.: “حذرنا الولايات المتحدة من أن تسليم الأسلحة التي تقوم بتنسيقها من عدد من الدول ليس مجرد خطوة خطيرة، بل هو عمل يجعل القوافل المذكورة أهدافاً مشروعة”.

وأشار ريباكوف بشكل خاص إلى أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

أعلن قصر الإليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون والمستشار الألماني أولاف شولتس يجريان محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.

وأجرى المسؤولون الثلاثة محادثة هاتفية الخميس طالبت خلالها فرنسا وألمانيا “روسيا بوقف إطلاق نار فوري”. ومنذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 شباط/فبراير، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الإليزيه.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وقال نيكولاي كوبرينتس إن روسيا كانت موردا موثوقا به للطاقة ولكنها مستعدة لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لزم الأمر. ولم يذكر تفاصيل عما قد تنطوي عليه تلك المواجهة. وأضاف أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل للنفط والغاز والكهرباء.

وقال كوبرينتس لوكالة إنترفاكس “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يستفيد من هذا – فنحن نملك إمدادات مستقرة بشكل أكبر وأعصابا أقوى”.