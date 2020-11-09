القوات الجوية تنفذ ضربات على أوكار داعش في الانبار

المستقلة/ سرى جياد / صرح الناطق بإسم القوات المسلحة يحيى رسول عن تنفيذ ضربات ناجحة على أهداف لداعش في الأنبار. 

وقال رسول في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “وفقا لمعلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة طيران القوة الجوية ينفذ ضربات ناجحة على أهداف منتخبة لعناصر عصابات داعش الإرهابية ”

الأهداف كانت عبارة عن انفاق في قاطع عمليات الأنبار.

وتابع انه سيعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

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