القوات التركية تبني موقعا عسكريا جديدا شمالي دهوك

المستقلة /… أفادت مصادر محلية في محافظة دهوك، الاثنين  بأن القوات التركية أنشأت موقعا جديدا شمالي المحافظة وهو الثاني خلال اقل من أسبوع.

وقال مختار قرية كيستة محمود كيستي إن “القوات التركیة بدأت بإقامة موقع عسكري جديد في المرتفعات المطلة على قرية هرور المجاورة لقريتنا، التابعة لناحية كاني ماسي الحدودية، شمالي محافظة دهوك”.

وأضاف كيستي “شاهدنا أفراد القوات التركية يعملون في تحصين الموقع وتعزيزه بالأفراد والاسلحة والاليات”، لافتا إلى أن “هذا الموقع هو الثاني في المنطقة خلال اقل من اسبوع”.

وتابع كيستي أن “سكان المنطقة يخشون من أن التحركات التركية، قد تحول المنطقة الى ساحة معركة مع حزب العمال الكردستاني، مما يؤثر سلبا على حياتهم ويدفعهم إلى ترك مناطقهم”.

وكانت مصادر محلية يوم الخميس الماضي أكدت بأن الجيش التركي بدأ ببناء موقع عسكري له عقب إنزال قواتها في منطقة كيستة الحدودية شمالي محافظة دهوك.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية مساء يوم الجمعة (23 نيسان 2021) عمليتي “مخلب البرق” و”الصاعقة” بشكل متزامن في مناطق “متينا” و”أفشين-باسيان”، وشملتا أهدافا لحزب العمال في منطقة قنديل شمال العراق. (النهاية)

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