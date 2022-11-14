القوات الايرانية تقصف مقار تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية شمالي العراق

جرحى القصف الايراني

المستقلة/- عاودت قوات الحرس الثوري الإيراني قصفها الصاروخي على مقار تابعة للأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية في بلدة كويسنجق 60 كلم شرق أربيل.

وذكرت مصادر أن القصف الصاروخي الإيراني إستهدف صباح اليوم الإثنين مواقع تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في كويسنجق وأثار الخوف والهلع لدى سكان المنطقة.

وتتهم  السلطات الإيرانية أحزابا كردية بتأجيج الأوضاع الداخلية المضطربة أصلا في المحافظات والمدن الكردية في إيران

على صعيد متصل ذكرت مصادر  ان القصف ادى الى إصابة خمسة من اعضاء الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني .

من جانبها اعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم عن مقتل عنصر من مسلحي الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني وإصابة 8 آخرين .

وذكر آرام مدرسي القيادي في حزب الكادحين الإيراني؛ أن مسيَّرات إيرانية شنت غارات جوية على مقار تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في بلدة كويسنجق، ومنطقة زركويز شرقي السليمانية.

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