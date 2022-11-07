القوات الامنية في كركوك تمنع صحفيين من تغطية تكدس السيارات امام محطات الوقود

 

المستقلة/-منعت عناصر امنية تابعة للجيش في كركوك كادر قناة “سبيده” من تغطية الطوابير المتكدسة من السيارات امام احدى محطات التعبئة للوقود الابيض، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن مراسل القناة “آلان نشأت”، قوله في اتصال هاتفي، انه توجه صباح اليوم مع زميله المصور “محمد أيوب” صوب محطة “١٠ نيسان” للوقود، لكشف اسباب الزحام في محطات التعبئة بكركوك، وفور وصولهم الى المحطة، منعتهم عناصر من الجيش من التصوير، او اجراء لقاءات مع المواطنين، لافتا الى القوة العسكرية هددت الكادر بالاعتقال، في حال التصوير او التغطية لطوابير العجلات امام محطات الوقود.

وادانت الجمعية منع الصحفيين من اداء مهامهم، مؤشرة قيام القوات الأمنية بإرهاب الصحفيين لمنعهم من التغطيات، وكشف العيوب الميدانية في المحافظة.

وعدت الجمعية هذا الاجراء انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا، مطالبة الاجهزة الامنية في كركوك الكف عن منع وسائل الاعلام من اداء واجباتهم الصحفية، واحترام مبادى القانون، المنصوص عليها في الدستور، الكافل لحرية العمل الصحفي والاعلامي، بمختلف اشكاله دون شرط او قيد.

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