القوات الامنية تعتدي بالضرب الوحشي وتحتجز طاقما صحفيا في البصرة

المستقلة/- احتجزت القوات الامنية في البصرة كادر قناة الرابعة، واعتدت عليهم بالضرب الوحشي بالهراوات، وحطمت معداتهم، لمنعهم من تغطية تظاهرة عقود شركة الاسمدة الجنوبية، صباح اليوم الخميس.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل القناة “ايهاب المالكي” قوله انه كان مع زميله المصور “علي الماسي ” في تغطية خاصة لتظاهرة نظمها موظفي عقود شركة الاسمدة الجنوبية، في البصرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، امام بوابة الشركة، واقتحمت عناصر امنية موقع البث المباشر للطاقم، واقتادت الزميلين الى احدى المركبات العسكرية، لاحتجازهما اكثر من ساعة.

واضاف ايهاب ان عناصر القوة اعتدوا عليه بالضرب المبرح والشتم، واستولوا على معداتهم وهواتفهم النقالة، وحطموا كاميرا القناة.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ، ما تعرض له الصحفيان من قبل القوات الامنية، من اساليب عنف وحشية، بهدف ثنيهم عن اداء مهامهم، فانها عدّت “الاعتداء انتهاكا فاضحا لحرية العمل الصحفي والاعلامي”.

وطالبت الجمعية القيادات الامنية في البصرة الى احترام مبادى القانون والدستور، بانهاء ملف الاعتداء على الصحفيين، وحمايتهم بدل استخدام الاساليب البوليسية من قبل العاملين بامرتهم.

كما أدانت الجمعية صمت رئيس الوزراء، وعدم اكتراثه لما يتعرض له العاملون في وسائل الاعلام بشكل شبه يومي، لاسيما وان المؤشرات التي توثقها الجمعية تؤشر تراجعا خطيرا في مجال العمل الصحفي.