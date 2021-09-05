القوات الامنية تحتجز خمسة صحفيين في كركوك

المستقلة/- احتجزت قوة امنية في كركوك خمسة صحفيين اثناء اداء مهامهم، يوم امس السبت، في احدى القرى التابعة لكركوك.

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان القوات الامنية احتجزت كل من مراسل وكالة الاناضول التركية اوجين جولا، ومصور الوكالة هشام محمد، ومراسل قناة NRT ومصوره دیار محمد و علي بغدادي، ومراسل قناة كركوك الان يوسف مراد، وذلك اثناء تغطيتهم لاحداث امنية شهدتها قرية “شعل” التابعة لناحية “سركران” في قضاء الدبس بكركوك.
وافاد الصحفيين للجمعية عن اقتيادهم الى احد مراكز الشرطة في المنطقة، والتحقيق معهم، وفحص معداتهم الصحفية للتأكد من عدم تغطيتهم او التصوير في القرية، قبل ان يطلق سراحهم بعد احتجاز دام اكثر من ساعتين.

وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق احتجاز الصحفيين انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد، ومخالفة دستورية فاضحة.

كما اعربت عن رفضها للإجراءات المتبعة من قبل مختلف صنوف القوات الامنية ضد الصحفيين، اثناء أداهم واجباتهم الصحفية في كركوك.

وطالبت الجمعية وزارتي الداخلية والدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة باصدار اوامر وعقوبات انضباطية ازاء انتهاك بعض القادة الدستور العراقي، وافهام العناصر الامنية ضرورة احترام مبادئ الدستور والعمل بها، وخلافا لذلك فان القائد العام للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية الخروقات الدستورية المرتكبة بشكل شبه يومي بحق الصحفيين.

 

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