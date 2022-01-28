القوات الأمنية تتوصل لـ”خيوط مهمة” بشأن مهاجمي مطار بغداد

المستقلة/- قالت قوات الأمن العراقية إنها توصلت لخيوط مهمة حول المسؤولين عن استهداف المطار للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت أن “استهداف مطار بغداد يهدف إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للبلاد”.

وأشارت إلى أن “الهجوم على مطار بغداد يستهدف إعاقة نشاط الخطوط الجوية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية”.

ولفتت إلى أن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية عثرت على 3 صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبوغريب وتمكنت من إبطال مفعولها”.

وفي وقت سابق من اليوم شن مجهولون هجوما بستة صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة طائرات ركاب مدنية للخطوط العراقية.

وقال مصدر أمني إن “الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”.

وأوضح أن الهجوم استهدف الجناح العسكري في قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أمريكية عند مطار بغداد الدولي، مؤكدا أن “تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

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