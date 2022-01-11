القنصل الايراني في كربلاء يؤكد أهمية تفعيل البروتوكولات الرياضية

المستقلة / علي النصر الله/ .. أكد القنصل الايراني في محافظة كربلاء مجتبى كريمي ، أهمية تفعيل البروتوكولات الرياضية مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بما ينسجم ورغبات الاندية والاتحادات الرياضية في المدينة .

وذكر مدير الشباب والرياضة وليد تركي لـــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، إن “القنصل الايراني  في المحافظة أستقبل رئيس الهيئة الاستشارية للمحافظة حكمت عبد حسون ومدير الشباب والرياضة والوفد المرافق لهم “.

وقال بحثنا “خلال اللقاء الجوانب المهمة من اهتمامات الشباب ، وكيفية تطوير المهارات الرياضية ، وتبادل الخبرات الرياضية والثقافية مع إيران “.

 

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