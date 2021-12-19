القنصلية الهنغارية تبحث فرص الاستثمار في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة استثمار ميسان عن زيارة وفد دولي لمناقشة الاستثمار في المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان ان  وفداً من القنصلية الهنغارية زار اليوم الاحد  هيئة استثمار ميسان ( وكان على رأس الوفد القنصل الهنغاري وممثل شركة THE WAY ) ) للتجارة العامة) (ISTVAN HEVES  )

واشارت  الى ان الوفد اطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وناقشا مع  مدير القسم الاقتصادي والفني ومدير قسم النافذة الواحدة ملف الاشتثمار واكدت الهيئة  بانة تم طرح الفرص الأستثمارية في المحافظة على الوفد

ولفتت الى ان الهيئة تحرص على استقطاب الشركات الرصينة للاستثمار في المحافظة من أجل مواكبة التطور العمراني والتقليل من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل ودعت  في الوقت ذاته الشركات الأستثمارية العالمية والمحلية في محافظة ميسان وتنفيذ المشاريع الحيوية والتي تقدم خدمات نوعية للمواطنين.

من جانبهم  أبدى الوفد وممثل الشركة رغبتهم في الأستثمار في المحافطة لاسيما في قطاع السكن والفرص الاستثمارية الأخرى ..

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