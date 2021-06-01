القضاء يوضح آلية تطبيق قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014

المستقلة/- أوضح مجلس القضاء الأعلى آلية شمول المتقاعدين بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وأشار المجلس في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الثلاثاء  الى ما تداولته وسائل الاعلام حول شريحة المتقاعدين والية شمولهم بالمادة (13) من القانون المذكور المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 من عدمه.

وشدد على “ان صلاحية التشريع وتعديل القوانين هو ضمن اختصاص مجلس النواب وان المؤسسات الحكومية والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل واضح”.

وقال البيان “حيث ان المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على ان (ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية) أي ان يطبق فقط على من احيل على التقاعد بعد التاريخ المذكور”.

وأضاف “ولكون المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) من قبل مجلس النواب يمنح راتبا تقاعديا للموظف الذي تم عزله من الوظيفة او فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة) وان لا يقل عمره عن (50 سنة)، وبعد صدور القانون (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل نص المادة (13) من القانون، لتصبح تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على ان يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استنادا لنص المادة (18) من القانون، الا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة فأنه يسري بأثر رجعي استنادا للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة الصينية : تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة “H10 N3” من إنفلونزا الطيور

اخر الاخبار

مشروع اداري ومالي جديد لإدارة المدرسة في ميسان

اخر الاخبار

أب يدهن جسد طفله بالعسل ويتركه للحشرات لإتهامة بالسرقة ..صور

اخر الاخبار

المغرب.. الملك يسمح بفتح المساجد المغلقة

اخر الاخبار

دبي تبدأ فى تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر

اخر الاخبار

امريكا أكثر الدول تضررا من وباء كورونا بـ عدد وفيات بلغ 595 ألف

اخر الاخبار

مصر تطبق قرارات جديدة بشأن كورونا اليوم

اخر الاخبار

مصر تطبق قرارات جديدة بشأن كورونا اليوم

اخر الاخبار

رئيس أركان الجيش الأردني يصل إلى العاصمة بغداد

اخر الاخبار

القبض على عصابة سطو مسلح في العاصمة بغداد

اخبار العراق

مصرف النهرين يطلق خدمة شراء العقار وبمبلغ يصل الى 150 مليون دينار

اخر الاخبار

الرئيس الصيني : سنقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في سبيل إنعاش اقتصادها

اخبار العراق

خبير : تفاقم ازمة السكن سببه ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء بعد رفع سعر الصرف

اخبار العراق

تحالف الفتح يتهم الكاظمي بمنع حضور الوزراء الى البرلمان

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود مرتفع جوي في المنطقة

اخبار العراق

حقوق الإنسان توجه نداء لانقاذ الاف الاطفال والنساء في مخيمات النازحين

اخبار العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء