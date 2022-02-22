القضاء يقرر توقيف الضابط عمر نزار على خلفية احداث جسر الزيتون

القضاء يقرر توقيف الضابط عمر نزار على خلفية احداث جسر الزيتون

المستقلة/- أصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية قرار بتوقيف الضابط (عمر نزار الزبيدي) عن تهمة قمع المتظاهرين.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “ان المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم إمام القضاء ودون افادته في احداث واقعة جسر الزيتون الموجه له تهمة قمع المتظاهرين فيها”.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديوهات عدة تتهم فيها الضابط عمر نزار بالتسبب في واقعة جسر الزيتون في مدينة الناصرية والتي ذهب ضحيتها زهاء 50 متظاهرا .