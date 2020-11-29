القضاء يدرس تعديل مشاهدة المحضون في القانون العراقي

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المستقلة /- وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بدراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال ايام العطل الرسمية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ان “الجلسة ناقشت عدد من المواضيع واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، اهمها اقرار ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل”، مبينا ان “المجلس وجه عقد الاجتماعات مع قضاة التحقيق لمناقشة التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع المنعقد مع وفد وزارة الداخلية”.

واشار الى ان “المجلس وجه ايضا بدراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال ايام العطل الرسمية مع زيادة ايام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين”.

 

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