القضاء يتدخل في قضية التسمم الغذائي في ميسان

المستقلة/- أعلنت محكمة تحقيق العمارة اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم.

وكان أهالي الشخص المتوفي قد هاجموا احد مطاعم الفلافل في مركز المحافظة على خلفية وفاة ابنهم نتيجة اصابته بالتسمم، في عمدت دائرة صحة ميسان الى اغلاق العديد من المطاعم بانتظار نتائج الفحوصات المختبرية للعينات التي اخذتها.