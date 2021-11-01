القضاء يتدخل في قضية التسمم الغذائي في ميسان

المستقلة/- أعلنت محكمة تحقيق العمارة اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم.

وكان أهالي الشخص المتوفي قد هاجموا احد مطاعم الفلافل في مركز المحافظة على خلفية وفاة ابنهم نتيجة اصابته بالتسمم، في عمدت دائرة صحة ميسان الى اغلاق العديد من المطاعم بانتظار نتائج الفحوصات المختبرية للعينات التي اخذتها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

القضاء يتدخل في قضية التسمم الغذائي في ميسان

اخبار العراق

وفاة احد شخص تعرض للتسمم الغذائي في ميسان  وذويه يهاجمون مطعما للفلافل…فديو

اخبار العراق

 ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى 124 والصحة ترسل عينات للمختبر المركزي

اخر الاخبار

لن تصدقوا المخاطر الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

اخر الاخبار

قرداحي يتحدى السعودية مجددا.. ويطلق تصريحا جديدا

اخر الاخبار

كيف سيؤثر تغير المناخ في الأرض بحلول عام 2500؟

اخر الاخبار

رسالة “خاطئة” من جامعة بريطانية تتسبب في مأساة

اخر الاخبار

رسالة “خاطئة” من جامعة بريطانية تتسبب في مأساة

اخبار العراق

اسعار صرف الدولار تحافظ على استقرارها في الاسواق المحلية

اخبار السعودية

حزب الله يؤكد.. مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

اخر الاخبار

غياب سيرجيو راموس عن باريس سان جيرمان اصبح يثير القلق

اخبار العراق

لقاء موسع بين الخارجية العراقية ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء فرنسا وهولندا

اخر الاخبار

أفضل 10 جامعات عالمية لعام 2022

اخبار العراق

دولة القانون يتوقع ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة القادمة

اخر الاخبار

جوجل يساعد على إخفاء المواقع الإباحية من ايدي الأطفال

اخبار العراق

النزاهة : ضبط مخالفات بقيمة 16 مليار دينار في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية

اخبار العراق

تركيا تصدر للعراق اكثر من مليار دولار من الحبوب والبقول والبذور الزيتية