القضاء: محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

المستقلة/- أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.

وقال المركز الاعلامي أن “المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة”.

وأضاف كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج  بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون “.

وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم، ونبين أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العراق يُخْرِس الكثير إن نطق / 3 من 3

اخر الاخبار

كربلاء تحذر المستثمرين من سحب العقد عند مخالفتهم الشروط

اخبار العراق

القضاء: محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

اخبار العراق

التخطيط : ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول بنسبة (0.4%)

اخبار العراق

الصحة تؤكد ان المتحور الجديد للفيروس لم يدخل العراق حتى الان

اخبار العراق

سفير : مباحثات مد انبوب النفط بين العراق والاردن دخلت مرحلة متقدمة

اخر الاخبار

الصحة تشدد اجراءات فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور اوميكرون

اخر الاخبار

الصحة تشدد اجراءات فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور اوميكرون

اخر الاخبار

تزيد من مقاومة الإنسولين.. طبيب روسي يحذر من استهلاك بدائل السكر

اخر الاخبار

بيانات : ارتفاع صادرات النفط العراقي لتصل إلى 4.193 مليون برميل في اليوم

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب قرار منظمة اوبك+ بشأن سياسة الامداد

اخر الاخبار

Astra الجديدة.. اوبل تريد احداث نقلة نوعية في عالم السيارات العائلية

اخر الاخبار

غدا الجمعة.. انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021