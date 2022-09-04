القضاء : صدور حكم بالسجن 15 عاما بحق موظفة في مصرف الرافدين

المستقلة /- أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق (موظفة في مصرف الرافدين) عن ارتكابها جريمة غسل اموال “لاختلاس اموال المصرف.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الأحد، ان “المحكمة اصدرت قرار بمصادرة عقارين عائدين للمجرمة واعادتهما لصالح مصرف الرافدين”.

وأضاف أن “الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لاحكام المادة 36/ من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015”.

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