القضاء المصري يصدر قرارا بشأن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

المستقلة/ منى شعلان/ قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على ضابط الأمن السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008.

وصدر قرار بتأجيل الحكم إلى 5 يناير المقبل في اتهامه بغسل أموال بنحو 2 مليون دولار المتحصلة من قتله الممثلة سوزان تميم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي اخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري و محمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

واستمعت المحكمة في وقت سابق لأقوال ضابطين اثنين، حيث جاءت شهادتهما، أنهما لا يتذكران الواقعة بشكل تفصيلي لمرور 12 عاما عليها، إلا أن تحرياتهما ومصادرهما السرية والمستندات أثبتت ارتكاب المتهم جريمة الغسل، وإخفائه داخل موقد للطعام، ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار.

يذكر أن السكري حصل فى مايو الماضي،على عفو رئاسي من عقوبة المؤبد الصادرة بحقه لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ضمن قرار العفو عن بعض المسجونين ، بمناسبة عيد الفطر.