القضاء .. القبض على تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم في نينوى

المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على تجار مخدرات أثناء عملية التسلّم والتسليم، بناءً على قرارات قضائية مسبقة من محكمة تحقيق نينوى.

وذكر بيان للمجلس ، تلقت المستقلة، أنه “بجهود قضائية وبناءً على خطط وقرارات قضائية مسبقة، تم تكليف فريق عمل من قبل ضباط خلية الصقور في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى”.

وأضاف أنه “بعد نصب كمين محكم لمجموعة تعمل في تجارة المخدرات، تم إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء عملية التسلم والتسليم في الموصل الجانب الأيمن”، مشيرا إلى أن “المتهمين ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيشة المخدرة تقدر بـ 8 كغم (35) قطعة”.

ولفت إلى أنه “تم تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفقاً للقانون”