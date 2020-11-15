القضاء العراقي يرفض تجديد تراخيص الهاتف النقال

المستقلة /- سرى جياد/ قرر القضاء العراقي اليوم رفض قرار تجديد التراخيص بقبول الدعوى المقامة ضد هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال .

وقال النائب محمد شياع السوداني في تغريدة له على حسابه الشخصي في منصة تويتر “‏اليوم الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد.”

وكانت الدعوى قد رفعت بتاريخ 12\8\2020 لإصدار امر ولائي بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال بعد أن وافقت الهيئة و مجلس الوزراء بتجديدها وتشغيل خدمات الجيل الرابع اعتبارا من مطلع العام المقبل.