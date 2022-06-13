القضاء العراقي في مؤتمر عربي لحرية التعبير عن الراي

القضاء العراقي في مؤتمر عربي لحرية التعبير عن الراي

المستقلة/- رحيم الشمري/.. أختتمت في العاصمة المغربية الرباط مؤتمر حرية التعبير عن الراي للمنطقة العربية ، بمشاركة العراق ممثلاً بالقاضي حاتم جبار عودة من مجلس القضاء الاعلى .

وتطرق المؤتمر الذي عقد بتنظيم وتنفيذ منظمة اليونسكو العالمية للثقافة والاعلام والفنون والتعليم والتربية ، ضمن جهود اليونسكو للخروج بدليل عمل موحد للهيئات القضائية العربية والمؤسسات العدلية ، يكون قاعدة اساسية موجهة لقوانين حرية التعبير .

وتناول الموتمر جهود منظمة اليونسكو بشان الأحكام التي تصدر من المحاكم العربية ضد الصحفيين بسبب النشر او البث والارسال او الفضاء الرقمي .

وتغيبت دول الخليج العربي عن حضور المؤتمر الذي وضع قاعدة اساسية لاتفاقية أولية لاكثر من ١٧ دولة عربية كانت حاضرة من بينها العراق .

وأسهم ممثل العراق بشكل مميز في تقديم رؤية العراق للفترة المقبلة فيما يتعلق بتحسين الصياغات التشريعية ، لمشاريع قوانين حرية التعبير عن الراي وحق الوصول للمعلومة والجرائم الإلكترونية .

وصدر عن المؤتمر تسع عشر توصية اعتمدت اساسا من قبل الدول الأعضاء ، بإشراف اليونسكو وسيتم وضع آلية تنفيذ خاصة بهذه التوصيات مع مراقبة للاحكام التي ستصدر لاحقا ، من قبل الهيئات القضائية التي التزمت دولها بالتوصيات تلك.