القضاء العراقي في مؤتمر عربي لحرية التعبير عن الراي

المستقلة/- رحيم الشمري/.. أختتمت في العاصمة المغربية الرباط مؤتمر حرية التعبير عن الراي للمنطقة العربية ، بمشاركة العراق ممثلاً بالقاضي حاتم جبار عودة من مجلس القضاء الاعلى .

وتطرق المؤتمر الذي عقد بتنظيم وتنفيذ منظمة اليونسكو العالمية للثقافة والاعلام والفنون والتعليم والتربية ، ضمن جهود اليونسكو للخروج بدليل عمل موحد للهيئات القضائية العربية والمؤسسات العدلية ، يكون قاعدة اساسية موجهة لقوانين حرية التعبير .

وتناول الموتمر جهود منظمة اليونسكو بشان الأحكام التي تصدر من المحاكم العربية ضد الصحفيين بسبب النشر او البث والارسال او الفضاء الرقمي .

وتغيبت دول الخليج العربي عن حضور المؤتمر الذي وضع قاعدة اساسية لاتفاقية أولية لاكثر من ١٧ دولة عربية كانت حاضرة من بينها العراق .

وأسهم ممثل العراق بشكل مميز في تقديم رؤية العراق للفترة المقبلة فيما يتعلق بتحسين الصياغات التشريعية ، لمشاريع قوانين حرية التعبير  عن الراي وحق الوصول للمعلومة والجرائم الإلكترونية .

وصدر عن المؤتمر تسع عشر توصية اعتمدت اساسا من قبل الدول الأعضاء ، بإشراف اليونسكو وسيتم وضع آلية تنفيذ خاصة بهذه التوصيات مع مراقبة للاحكام التي ستصدر لاحقا ، من قبل الهيئات القضائية التي التزمت دولها بالتوصيات تلك.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

القضاء العراقي في مؤتمر عربي لحرية التعبير عن الراي

اخبار العراق

الدفاع المدني في ميسان تحدد 3 مواقع ذات خطورة عالية

اخبار العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

مطار بغداد : تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية

اخبار العراق

الدفاع المدني : استخدام أجهزة الحماية وشبكة الأسلاك الرديئة وراء زيادة الحرائق

اخر الاخبار

الشركة المالكة لـ تك توك جادة في دخول مجال الواقع الافتراضي (VR)

اخبار العراق

التخطيط تنفذ 60 مشروعاً في 3 محافظات ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية

اخبار العراق

التخطيط تنفذ 60 مشروعاً في 3 محافظات ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية

اخبار العراق

التربية ستجري تقييماً للواقع التربوي بحسب نسب النجاح المتحققة

اخبار العراق

محمد علاوي يدعو الصدر لاعادة النظر في خطوة استقالة النواب الصدريين

اخر الاخبار

لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس.. سيتم توجيه اتهام جنائي لـ ترامب

اخر الاخبار

مجلة : اللقاحات تحمي الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب من “كوفيد-19”

اخر الاخبار

هبوط عملة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 شهراً

اخبار العراق

جعفر الصدر يعلن انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة في العراق

اخر الاخبار

هبوط أسعار النفط لأكثر من دولارين بسبب تزايد الاصابات بكوفيد -19 في الصين

اخبار العراق

رسام من ذي قار يفوز بجائزة عالمية

اخبار العراق

نفط ميسان تنفذ حملة لازالة التجاوزات على انبوب التصدير الرئيس ( حلفاية – فاو )