القضاء العراقي.. اجتماع في ايران لمناقشة عملية اغتيال قاسم سليماني

المستقلة/- أعلن مجلس القضاء العراقي ، انه سيعقد اجتماعاً عراقياً – إيرانياً لتبادل المعلومات بخصوص اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة امريكية قرب مطار بغداد عام 2020.

وذكر بيان للمجلس تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، أن “الوفد القضائي العراقي اجتمع مع الوفد القضائي الايراني ضمن أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين لتبادل المعلومات واخر الإجراءات التحقيقية المتخذة بخصوص جريمة المطار”.

ونقل البيان عن الوفد القضائي العراقي، قوله، إن “منهج القضاء في التعامل مع أية جريمة تعرض عليه يكون على وفق الأدلة المنصوص عليها في القوانين النافذة والتي تقدم من الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق، وأن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراك في هذه الجريمة”.

ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، يوم الخميس الماضي، عملية اغتيال قادة بالحشد الشعبي من قبل طائرة أمريكية عام 2020، بأنها “جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني”.

وأضاف زيدان أن “مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة”، لافتا إلى أن “القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال قادة النصر”.

وبين زيدان، أن “القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق الذي اعترف بارتكابه الجريمة”، داعيا “القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها زيدان خلال محفل رسمي أقيم في بغداد، اليوم، بالذكرى السنوية الثالثة لعملية الاغتيال الأمريكية التي استهدفت بطائرة مسيرة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ورفاق لهما قرب مطار بغداد الدولي عام 2020.

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