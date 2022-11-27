القضاء العراقية يؤكد على بذل أقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات

المستقلة/- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بذل أقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات.

وذكر بيان للمجلس تلقت المستقلة، أن “المجلس، عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان”.

وأضاف، أنه “تم خلال الجلسة، التأكيد على بذل أقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة بأسرع وقت ممكن”.

وتابع، أن “المجلس، أقرَّ ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.

وأشار، إلى “إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.