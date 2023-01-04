القضاء العراقية: السجن 10 لمجرمين اثنين ضبط بحوزتهما مستندات مزورة

المستقلة /- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مجرمين ضبطت بحوزتهما مستندات رسمية مزورة .

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت المستقلة، أن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مجرمين اثنين ضبطت بحوزتهما هويات مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الاختام والمستندات الرسمية المزورة”.

وأضاف البيان أنه “تم إلقاء القبض على المجرمين في أحد مطاعم بغداد بعدما ضبطت بحوزتهما هوية مزوَّرة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى بعنوان (قاضي أول محكمة الجنايات)، إضافة إلى نموذج قسَّام شرعي مزوَّر وعدد من الاختام والمستندات المزوَّرة تم استخدامها لإنجاز العديد من المعاملات في دوائر الدولة”.

وتابع أن “الحكم بحق المجرمين يأتي استناداً لاحكام المادة 289 وبدلالة المادة 291 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه”.