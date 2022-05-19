القضاء الاعلى : أوامر قضائية وإلقاء القبض على ستة تجار مخدرات في نينوى

المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن صدور اوامر قضائية للقبض على ستة متهمين وبحوزتهم 32 كغم من مادة الكرستال المخدرة عند محاولتهم التسلل من سوريا باتجاه العراق.

وذكر بيان للمجلس تلقت المستقلة، “بناء على أوامر قضائية وباشراف مباشر من محكمة تحقيق نينوى، القت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القبض على ستة متهمين وبحوزتهم 32 كغم من مادة الكرستال المخدرة عند محاولتهم التسلل من سوريا باتجاه العراق”.

وأضاف، أن “خمسة من المتهمين يحملون الجنسية العربية كانوا يرومون الالتحاق في جبال سنجار مع البككة، وأما المتهم السادس فهو عراقي الجنسية ومطلوب للمحكمة وفق المادة 4 ارهاب عن قيامه بنقل سيارة بيك اب في عام 2019 لأحد مجرمي داعش الارهابي في منطقة كوكجلي لغرض تفخيخها في حينها”.