القضاء الأمريكي يغرم ملحم زين بمبالغ طائلة

المستقلة/- قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وفلوريدا لصالح شركة بترا ومالكها المتعهد الفني إبراهيم كرادشة بمبالغ كبيرة نتيجة الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب الإخلال بالاتفاق مع ادارة إعمال الفنان اللبناني ملحم زين .

وكانت شركة بترا قد أبرمت اتفاق قبل 7 سنوات على إقامة مجموعة من الحفلات الفنية بعدد من الولايات الأمريكية ، والتزمت الشركة بكافة بنود الاتفاق واستخراج تأشيرة للفنان ملحم زين وفرقته الموسيقية ، لتكون المفاجأة بعد ان أعطت الحكومة الأمريكية التأشيرة لأعضاء الفرقة إلا إن الفنان ملحم زين تبين بأنه ممنوع من دخول الأراضي الأمريكية لأسباب أمنية .

كما قامت شركة بترا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة أكثر من مرة لتفادي الخسائر الفادحة  التي ستتعرض لها الشركة خصوصا انها قامت بحجز القاعات بالإضافة إلى شركة الصوتيات والإعلانات التي ترافق الحفلات التي تقيمها الشركة ، وكذلك الدفعة التي دفعت عند ابرام الاتفاق ، ليتكرر الرفض وعدم منح ملحم زين تأشيرة الدخول للأراضي الأمريكية .

وقالت الشركة ان الفنان بعث رسالة صوتية لمتعهد الحفلات إبراهيم كرادشة ، تضمنت العديد من الشتائم ، و”ممارسة داء التعالي والغرور والتشدق بترديد عبارات معيبة” ، ليخلص الى القول انه قام بإبرام اتفاقات  جديدة مع شركات أمريكية و كندية وما زال ملحم زين يصر على نكران حق كرادشة لغاية اللحظة   .

وعبر مالك شركة بترا ابراهيم كرادشة عن أسفه الشديد “للمستوى الذي وصل إليه البعض واعتمادهم الشتائم والكلمات النابية ، بهدف التنصل من الاتفاق لتكون مهنة جديدة ” .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

عبور 263 فلسطينىا من معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر

اخبار مصر

مصر ترد على رسائل وهمية بموعد ومكان تطعيم المسجلين لتلقي لقاح كورونا

اخبار العراق

الموارد المائية : جفاف نهر دجلة هو انخفاض مصطنع وليس طبيعيا

اخبار العراق

تقرير : تراجع الإنفاق العسكري في العراق الى 8% خلال عام 2020

اخر الاخبار

اليونيسف تدعو دول السبع الكبرى الى التبرع بإمدادت طارئة إلى منظومة “كوفاكس”

اخبار العراق

قائد عمليات البصرة يؤكد على منع تدفق المواد المخدرة الى العراق

اخبار السعودية

السعودية تفرض قيودًا جديدة على الواردات الزراعية المصرية

اخبار السعودية

السعودية تفرض قيودًا جديدة على الواردات الزراعية المصرية

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة بالاحتفاء باليوم الوطني للمقابر الجماعية

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: الأحزاب الكبيرة أجبرت الأحزاب الصغيرة على التنسيق علناً او خفاءً معهم

اخبار فلسطين

الإسكان الفلسطسينية تعلن حصيلة المنازل التى تضررت بفعل الغارات الإسرائيلية على غزة

اخبار العراق

نائب يدعو لتعديل قانون الانتخابات لكونه لا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة

اخر الاخبار

“فتح” تعلن الإضراب الشامل وتدعو إلى النفير العام غدا

اخر الاخبار

بعد رسالة من “حزب الله”.. قيادات فلسطينية تنشر تعميما على الفصائل بمخيمات لبنان

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مباريات في ختام الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العراقي

اخبار مصر

مصر.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية

اخبار مصر

مصر تعيد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعد سحبها