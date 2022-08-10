القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

جون بولتون

المستقلة/- أكدت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء كشف النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت عن توجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت وزارة العدل أن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد الحرس قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

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