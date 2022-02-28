القصف الروسي يدمر أكبر طائرة في العالم

المستقلة /- أعلنت مجموعة أوكروبورونبروم العامة الأوكرانية الأحد أن أكبر طائرة في العالم من طراز أنتونوف 225، دمرت في ضربات روسية على مطار قرب كييف يشهد معارك عنيفة. وقالت المجموعة في بيان إن “الغزاة الروس دمروا أبرز الطائرات الأوكرانية” في مطار أنتونوف في غوستوميل حيث كانت الطائرة “تخضع لإصلاحات”. وهذه الطائرة فريدة من نوعها في العالم، إذ يبلغ طولها 84 مترا ويمكنها نقل ما يصل إلى حوالي 250 طنا من البضائع بسرعة تصل إلى 850 كيلومترا في الساعة، وأطلق عليها اسم “مريا” أي “الحلم” باللغة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر “روسيا دمرت +مريا+، لكنها لن تكون قادرة على تدمير حلمنا بدولة أوروبية قوية وحرة وديموقراطية. سننتصر”.

جاء الإعلان في وقت يشهد مطار غوستوميل اشتباكات عنيفة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس، ويحاول الجيش الروسي السيطرة على هذه البنية التحتية الاستراتيجية. وقدرت مجموعة أوكروبورونبروم أن إصلاح “مريا” سيكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار ويستغرق أكثر من خمس سنوات. وصنعت الطائرة في البداية كجزء من برامج الطيران السوفياتي، ولا سيما لنقل المكوك الفضائي “بوران”، وقد قامت بأول رحلة لها في عام 1988.

بعد عدة سنوات من عدم استخدامها بسبب نقص الموارد في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي، أجريت رحلة تجريبية للنسخة الوحيدة الموجودة من الطائرة عام 2001 في غوستوميل على بعد حوالي 20 كيلومترا من كييف. وشغلتها اثر ذلك شركة الطيران الأوكرانية أنتونوف إيرلاينز لرحلات الشحن على الطلب، وقد كان الطلب عليها مرتفعا لا سيما في بداية جائحة كوفيد-19.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سعودي مصاب بالتوحد يحفظ القرآن بأرقام الآيات

اخبار العراق

تحالف الفتح ينتقد زيارة الحلبوسي والخنجر الى تركيا

اخر الاخبار

الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يقرر معاقبة روسيا بسبب اجتياحها اوكرانيا

اخر الاخبار

أستراليا تفرض عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس فلاديمير بوتين

الاخبار

البيت الأبيض يؤكد.. بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع الحلفاء

اخر الاخبار

شركة أبل ستطلق هاتفها iPhone SE 3 بسعر منخفض يصل إلى 300 دولار

اخر الاخبار

اخصائية تجميل تحدد اهم علامات نقص الحديد وتأثيرها على الجسم

اخر الاخبار

اخصائية تجميل تحدد اهم علامات نقص الحديد وتأثيرها على الجسم

اخر الاخبار

الذهب يرتفع بأكثر من 1914 دولاراً بسبب العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تصعيد العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

اخر الاخبار

ترامب: بسبب غباء بايدن وقعت الحرب الأوكرانية الروسية

اخر الاخبار

العنصرية لسقفها .. الأمن الأوكراني يمنع الأفارقة من ركوب قطار للهرب – فيديو

اخر الاخبار

القصف الروسي يدمر أكبر طائرة في العالم

اخر الاخبار

رد مؤثر من “محمد رمضان” على مُسنة طلبت التقاط صورة معه

اخر الاخبار

زوج منة عرفة يقرر مقاضاة أشرف زكي

اخبار العراق

دعم دولي لتنمية القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق

اخر الاخبار

من “سيد الحمقى” في أغنية ديانا حداد الجديدة ؟!