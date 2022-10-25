القرعة تضع منتخب العراقي في المجموعة الاولى في خليجي 25

المستقلة/- عقدت في فندق غراند ميلينيوم في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في ملاعب المحافظة البصرة مطلع العام المقبل.

وجرت القرعة ، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية لكرة القدم.

وترأس العراق “البلد المنظم” المجموعة الاولى، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة اليمن والسعودية وسلطنة عمان .

فيما ترأس منتخب البحرين المجموعة الثانية كونه بطل البطولة الاخيرة، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة الكويت وقطر والإمارات .