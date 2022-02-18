القبض على  72 متهما بتجارة المخدرات وقضايا أخرى  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان الجمعة عن قيامها بعملية ملاحقة تجارة المخدرات في عموم المحافظة.

وقالت المديرية في بيان أنها شنت حملة واسعة لملاحقة تجار المخدرات في ميسان مبينة بأنها القت القبض على 18 متهماً وضبطت بحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي .

و أوضح البيان أن العمليات جاءت ضمن سياق التعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات العليا ، ونفذتها مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع افواج طوارئ ميسان .

وأكد أن جميع المتهمين تمت إحالتهم للقضاء وفق المادتين (28 و32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

وفي سياق متصل كثفت القوات الأمنية من حملاتها الأمنية لتعقب المطلوبين للقضاء حيث قبضت على 54 مطلوبا في قضاء الميمونة وضبط العديد من الأسلحة والاعتدة.

وشدد البيان على أن القوات الأمنية مستمرة بملاحقة المطلوبين وبسط الأمن في كل ارض المحافظة.