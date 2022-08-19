القبض على (7)متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان
المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الجمعة ، عن الفاء القبض على (7) متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات خلال 24 ساعة الماضية في مركز وأقضية المحافظة .
وذكرت المديرية، في بيان ، أن مفارز من مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفي اطار العمل بتوجيهات السيد قائد شرطة ميسان وبإشراف مدير المخدرات العميد الحقوقي رحيم علي خلف ، ألقت القبض على ( 7)متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة ، وأدوات تستخدم للتعاطي .
وأضاف البيان ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل .
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