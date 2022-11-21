القبض على (6) متهمين في ميسان اثر مقتل مواطن بسبب ثأر عشائري

القبض على (6) متهمين في ميسان اثر مقتل مواطن بسبب ثأر عشائري

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أفادت قيادة شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاثنين بتعرض احد المواطنين من سكنة حي المعلمين الجديد مركز محافظة ميسان لعملية اطلاق النار من اشخاص مسلحين يستقلون عجلة آثر خلافات وثأر عشائري سابق مما ادى الى وفاته.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (المستقلة) ان القوات الامنية وفور استخبارها بوقوع حادث القتل، وجهت مفارز مشتركة من شرطة المحافظة ، ضمن قاطع المسؤولية وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة الى مكان الحادث.

وأوضحت بان مفارزها الأمنية شخصت الجناة وحددت اماكن تواجدهم بعد تقديم الشكوى ضدهم من اصحاب الحق الشخصي، وتم اخذ الموافقات الرسمية من قبل القضاء للبحث والتحري ومداهمة منازله.

واشارت الى أن تلك الجهود اسفرت عن اعتقال (6) متهمين من المشكو منهم ومصادرة قطعة سلاح نوع كلاشنكوف.