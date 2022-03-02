القبض على 6 متهمين اشتبكوا مع مفرزة امنية جنوب العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية شرطة ميسان، الأربعاء، عن تعرض مفرزة امنية مكلفة بتسيير موقوفين اثنين الى العمارة.

وقالت المديرية في بيان ان القوات الامنية القت  القبض على 6 متهمين أطلقوا النار على مفرزة أمنية مكلفة بتسيير الموقوفين الى القضاء جنوب المحافظة، مبينة ان المفرزة المكلفة بنقل إثنين من الموقوفين على ذمة التحقيق الى القضاء  في العمارة تعرضت الى إطلاق نار من قبل مسلحين ، وذلك بهدف قتل الموقوفين ، لوقوع خلافات ومشاكل عشائرية فيما بينهم .

وأشارت الى اصابة الموقفين أثناء الاشتباك وتبادل إطلاق النار، وتم نقلهما للمستشفى وهم الآن بحالة مستقرة .

وأوضحت المديرية بأنه لأهمية الحادثة وخطورتها ، أنطلقت وعلى الفور عملية أمنية واسعة النطاق ، بإمرة وبإشراف وتواجد ميداني لقائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي وقائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي ومعاون قائد الشرطة وآمر المقر المسيطر ، لملاحقة المتورطين في عملية التعرض…

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