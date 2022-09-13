القبض على (5) افغانيين في ميسان بلا مستمسكات رسمية

القبض على (5) افغانيين في ميسان بلا مستمسكات رسمية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان والمنشآت اليوم الثلاثاء عن تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية (سيطرة العزير) من القبض على خمسة اجانب من الجنسية الافغانية في سيطرة العزير جنوب محافظة ميسان

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) من خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والعجلات المارة عبر السيطرات تم القبض على (5) أجانب من الجنسية الأفغانية لايحملون جوازات سفر رسمية ودخلوا البلاد بصورة غير شرعية وتمت احالتهم الى الجهات المختصة

ودعت المديرية المواطنين الى عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.