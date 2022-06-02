القبض على (4) متهمين بجرائم السرقات في ميسان احدهم تاجر مخدرات خطير

القبض على (4) متهمين بجرائم السرقات في ميسان احدهم تاجر مخدرات خطير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..نفذت مفارز شرطة مكافحة الاجرام شعبة اجرام الميمونة ، ممارسات أمنية ، اسفرت القبض على (4) متهمين بالسرقة والمخدرات ، في قضاء الميمونة شرق المحافظة .

وذكر بيان للمديرية : انه وبإشراف ومتابعة مدير قسم المكافحة وبالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي في ميسان ومنظومة استخبارات ميسان والفوج التكتيكي تم الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بعد توفر كافة المعلومات الاستخبارية الدقيقة عن أماكن تواجد المتهمين

وأشار الى أن العملية اسفرت عن القبض على متّهمين عدد (4) وفق المادة 433 سرقة وكان احدهم وفق المادة 28 مخدرات والمادة 433 سرقة حيث يعتبر من اخطر المتهمين بعد عملية مداهمة لاماكن تواجدهم فجر هذا اليوم في القضاء المذكور

وأكد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم أصوليًا.