القبض على 3 متهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” شمال غرب العاصمة بغداد

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 3 متهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” شمال غرب العاصمة بغداد.

وذكرت الوزار في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد”.

وأضافت “ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف واخرى نوع GC ومخزني بندقية، و28 إطلاقة مختلفة الانواع ومسدس، وتم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

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