القبض على 3 متهمين في ميسان اعتدوا على منتسب اثناء تأدية الواجب

القبض على 3 متهمين في ميسان اعتدوا على منتسب اثناء تأدية الواجب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت عن تمكن فوج طوارئ ميسان الخامس بالاشتراك مع قوة من مركز شرطة الصدر التابع لقسم شرطة حطين من القبض على ثلاثة متهمين قاموا بالاعتداء على احد المنتسبين اثناء تأدية الواجب في احدى السيطرات الامنية في مركز المحافظة

وقالت المديرية في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قام ثلاثة اشخاص احدهم يحمل آلة جارحة (سكين). بطعن احد منتسبي فوج طوارئ ميسان الخامس إثناء تأديته الواجب المناط به في تفتيش العجلات والتأكد من هوية الركاب في منطقة القطاع مركز مدينة العمارة مما ادى الى اصابته ونقله الى المستشفى على الفور لتلقي العلاج

وأضافت تمكنت المفرزة المتواجدة ضمن الواجب من القاء القبض على احد المتهمين الثلاث فيما تم ملاحقة الاخرين في الازقة والشوارع المحيطة بالمنطقة حيث تم القاء القبض على المتهمين الاخرين وبحوزة احدهم المبرز الجرمي الذي قام به بطعن المنتسب

واشارت الى احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال التحقيقات وعرضهم على القضاء.