القبض على (3) متهمين بجريمة قتل عمد في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت  مديرية شرطة محافظة ميسان عن القاء القبض على 3متهمين بالقتل العمد.

وقال بيان المديرية ان مفارز قسم شرطة قضاء قلعة الصالح بالاشتراك مع استخبارات ومكافحة الارهاب تمكنت  إعتقال (ثلاثة) متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات (القتل العمد) ، بعد عمليات تحري وملاحقة منفصلة اعتمدت على معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم.

وأكدت المديرية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً، منوهة الى استمرارها بتنفيذ اوامر القبض وملاحقة المطلوبين وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين .

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