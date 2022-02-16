القبض على (15) متهم بجرائم مختلفة في قضاء المجر الكبير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..القت مفارز شرطة قضاء المجر الكبير ، جنوب محافظة ميسان ، بالاشتراك مع باقي الأجهزة الامنية ضمن القاطع ، القبض على (15) متهماً من بينهم متهم بقضايا الارهاب ومتهم بالقتل العمد ، واخرين وفق مواد قانونية متنوعة وضبط اعتدة مختلفة.

ونفذت الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان ممارسات وعمليات مداهمة وتفتيش ، في الـ72 ساعة الماضية ، لملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين اصولياً .

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