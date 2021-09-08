القبض على (11) متهماً بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في ميسان

بحوزتهم (٩٥٠ غرام) كريستال ..

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء عن، القبض على 11 متهماً بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود في مناطق متفرقة من عموم المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان ، أن مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ألقت القبض على (11) متهماً بتجارة وتعاطي المواد المخدرة ، من بينهم إثنان أحدهم بحوزته (٥٠٠ غرام) من مادة الكريستال ، والاخر بحوزته (٤٥٠ غرام) من نفس المادة المخدرة ، فيما تم ضبط الآخرين بالجرم المشهود ، وبحوزتهم أدوات تستخدم للتعاطي .

واشار البيان، الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين (28 / 32) مخدرات .

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