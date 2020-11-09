المستقلة /-اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على (٤) أشخاص بتهمة النصب والاحتيال في ميسان.

وذكرت الوكالة انه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت القى فوج طوارئ ميسان الخامس القبض على (٤) أشخاص بتهمة النصب والاحتيال.

واضافت انه خلال إجراء الممارسات الأمنية لتعقب وملاحقة المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية من اجل تعزيز الآمن والاستقرار في عموم المحافظة،تمكنت مفارز فوج طوارئ ميسان الخامس من القاء القبض على (٤) متهمين وفق المادة القانونية (٤٥٦) النصب والاحتيال،وتم إحالة المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليآ.