القبض على منتسب في سجن العمارة المركزي يتاجر بالحبوب المخدرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..القت عناصر مركز حماية سجن العمارة المركزي القبض على منتسب يعمل (حارس امني)  بتهمة الأتجار بالاقراص المخدرة والمطلوب وفق احكام المادة (28) مخدرات .

واوضحت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ان عملية إلقاء القبض تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود احد منتسبي السجن يقوم ببيع الحبوب المخدرة على النزلاء مستغلاً وضيفته الامنية .

واشارت الى احالته الى قسم شرطة المخدرات والمؤثرات العقلية ، لغرض تطبيق الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزائه العادل .

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