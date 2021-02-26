القبض على منتسب في سجن العمارة المركزي يتاجر بالحبوب المخدرة

القبض على منتسب في سجن العمارة المركزي يتاجر بالحبوب المخدرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..القت عناصر مركز حماية سجن العمارة المركزي القبض على منتسب يعمل (حارس امني) بتهمة الأتجار بالاقراص المخدرة والمطلوب وفق احكام المادة (28) مخدرات .

واوضحت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ان عملية إلقاء القبض تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود احد منتسبي السجن يقوم ببيع الحبوب المخدرة على النزلاء مستغلاً وضيفته الامنية .

واشارت الى احالته الى قسم شرطة المخدرات والمؤثرات العقلية ، لغرض تطبيق الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزائه العادل .