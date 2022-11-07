القبض على مطلق نار ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة عمليات ميسان، الاثنين، عن إصدار أمر قبض بحق شخص اشتهر بمواقع التواصل وهو يطلق النار بصورة عشوائية في الهواء.

وقال اعلام العمليات لـ(المستقلة) ” ان قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي أمر باعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم باطلاق النار بصورة عشوائية”.

واشار الى ان الشخص المعني ظهر بمقطع فيديو وهو يشهر سلاحه ويطلق النار بصورة عشوائية ، مبينا أن قيادة العمليات عملت على جمع المعلومات عبر المصادر الاستخبارية،و تم تشكيل قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين/ قيادة العمليات.

وأكد اعلام العمليات أن القوة القت القبض على المتهم في قضاء المجر الكبير، وتم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وأحالته الى الجهات المختصة.