القبض على مسافر قادم من ايران بحوزته ١٠مليون  عراقي مزورة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تمكنت مفارز مديرية مخابرات ميسان من القبض على مسافر قادم من إيران وبحوزته عشرة ملايين دينار مزورة ، اثناء محاولة عبوره منفذ الشيب الحدودي.

وذكر مصدر أمني لـ(المستقله) ” إن المسافر عراقي الجنسية قادم من إيران يحمل عملة عراقية مزورة فئة 25000 خمسة وعشرين ألف تقدر بـ 10000000 عشرة ملايين دينار عراقي” مبينا انه تم القبض عليه في منفذ الشيب الحدودي وتم تسليمه إلى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.