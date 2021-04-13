القبض على مذيعة مصرية بتهمة قتل زوج شقيقتها

المستقلة/- منى شعلان/ ألقت الأجهزة الأمنية فى مصر اليوم الثلاثاء القبض على المذيعة والإعلامية رانيا صفوت بعد قيامها بطعن زوج شقيقتها عدة طعنات، تسببت في مقتله.

تأتي تفاصيل القضية بعد هروب زوج المتهمة من دفع “ديون” لعدد من الأشخاص، ليقوم فيما بعد المجني عليه وهو زوج شقيقتها بالإفصاح عن مخبأ زوجها، وبعد أن علمت المتهمة، بأن زوج شقيقتها هو من أباح بمخبأ زوجها، أسرعت إلى منزله وقامت بالتعدي عليه، وطعنته عدة طعنات، لقى على إثرها مصرعه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من زوجة المجني عليه، وشقيقة المتهمة، يفيد بقيام الأخيرة على طعن زوجها عدة طعنات، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال “ديون” مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

وتباشر جهات التحقيق جنوب القاهرة، التحقيق مع المذيعة رانيا صفوت، بتهمة قتل زوج شقيقتها، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال “ديون” مستحقة عليه لعدد من الأشخاص، كما أمرت بتشريح الجثة.

 

 

 

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