القبض على مدير كهرباء دربندخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة

المستقلة/- القت الشرطة السليمانية ألقت القبض على مدير توزيع كهرباء دربنديخان، “على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة الكهربائية” حسب المتحدث باسم شرطة السليمانية.

وقال سركوت أحمد في بيان ، اليوم الخميس، “بقرار من القضاء ، تم اعتقال مدير توزيع الكهرباء في منطقة دربنديخان ضد خلفية اختفاء أبراج نقل الطاقة الكهربائية “. “.

وأعلنت الشرطة أن مدير توزيع كهرباء دربنديخان محتجز بموجب المادة (316) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بهدر المال العام.

وحسب سركوت أحمد: “قامت إحدى المنظمات بابتياع عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لصالح مديرية توزيع الكهرباء (في دربنديخان)، ولكنه (المدير) لم يتعامل معها وفقاً للسياقات القانونية، فربما باعها أو وهبها، لذا رفع مواطنون شكوى ضده لدة المدعي العام، وتم إلقاء القبض عليه”.

وبحسب بعض المعلومات، ألقي القبض يوم (24 تشرين الأول 2022) على مدير توزيع كهرباء دربنديخان، وهو الآن محتجز لدى الشرطة.

وتم تعين “سمكو حسين” منذ أكثر من 14 سنة مديراً لتوزيع كهرباء دربنديخان، وصرح قائممقام قضاء دربنديخان، سليمان محمد، بأنه “على حد علمنا، ألقي القبض عليه بقرار من القضاء، وهو محتجز لدى شرطة دربنديخان”.