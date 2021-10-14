القبض على محكوم بالإعدام غيابياً في ميسان

القبض على محكوم بالإعدام غيابياً في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن القائها القبض على محكوم بالاعدام غيابياً ، جنوب المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان ، ان مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب القضاء وشعبة مكافحة الأجرام ، تمكنت من ألقاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (406) والمحكوم بالإعدام غيابياً ، لارتكابه جريمة القتل العمد .

واضافت ، ان عملية القبض جاءت أثناء تنفيذ مذكرات أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة ، مؤكدةً اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .