القبض على محكوم بالإعدام غيابياً في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن القائها القبض على محكوم بالاعدام غيابياً ، جنوب المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان ، ان مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب القضاء وشعبة مكافحة الأجرام ، تمكنت من ألقاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (406) والمحكوم بالإعدام غيابياً ، لارتكابه جريمة القتل العمد .

واضافت ، ان عملية القبض جاءت أثناء تنفيذ مذكرات أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة ، مؤكدةً اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

عالية نصيف: سنبدأ من حيث انتهينا ونواصل خدمة شعبنا

اخر الاخبار

حسين الجسمي “دق القلب” للأغنية العراقية

اخر الاخبار

العاب فيديو تساعد طفلك على التخلص من مشاكل كثيرة

اخر الاخبار

تصريحات حاسمة حول أسباب حريق مهرجان الجونة السينمائي وعدد الإصابات

اخر الاخبار

داعش تلاحق صبا مبارك وتكشف عن معاناتها

اخبار العراق

النزاهة تضبط اختلاسات ومبالغة بمصروفات في صحة وبلدية النجف

اخر الاخبار

اوبك : ثلاث دول بينها العراق عززت انتاجهم النفطي بشكل اكبر في شهر ايلول الماضي

اخر الاخبار

اوبك : ثلاث دول بينها العراق عززت انتاجهم النفطي بشكل اكبر في شهر ايلول الماضي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد سحب كميات من مخزونات البنزين الامريكي

اخر الاخبار

شركة الفيس بوك تطلق خدمة التسوق المباشرة اليومية

اخبار العراق

تقرير : الانتخابات العراقية تدخل مرحلة حرجة تهدد الوضع السياسي

اخر الاخبار

تعرف على فوائد الغرغرة بالماء المالح اثناء فصل الشتاء

اخر الاخبار

الصحة العالمية : استمرار انخفاض الاصابة بفيروس كورونا عالميا

اخر الاخبار

واشنطن : روبرت مالي سيزور دولا خليجية لمناقشة الملف النووي الايراني

اخر الاخبار

صحيفة : ادارة بايدن لن تفرض عقوبات على خط الغاز “السيل الشمالي-2”

اخبار العراق

برنامج الحماية الاجتماعيَّة يشكو من عجز مالي بحوالي 107 مليار

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بفارق بـ 9 درجات مئوية